La Liendra, criticado por fingir desaparición de su perro: "Con eso no se juega"

Mauricio Gómez, creador de contenido conocido como La Liendra, había preocupado a sus seguidores después de que aseguró que 'Scooby', su perrito, se había extraviado. Sin embargo, ahora recibió un gran número de críticas porque admitió que todo era mentira. Simplemente se trataba de una estrategia publicitaria.



"Hace aproximadamente cuatro horas no sé nada de 'Scooby'. No sé si se me salió de la unidad, no sé si alguien lo cogió, yo sé que es muy pronto para decir que se me perdió, pero ya estoy desesperado. Lo busqué por todo El Poblado, lo busqué por muchas zonas de Medellín, tengo a tres personas dando vueltas", dijo La Liendra, antes de confirmar que la desaparición de su perrito era falsa.

La Liendra también había afirmado que le estaban pidiendo una recompensa para recuperar a su perro. "Voy a grabar todo el proceso de entrega y todo lo que pase o pidan y les mostraré en un video. Hay gente que no tiene límites de maldad… apenas tenga más noticias les cuento", expresó.

El quindiano comentó luego que su mascota era la trama principal de un tráiler en el que ofrecía más información sobre un evento futbolístico en el que se encuentra trabajando.

"Discúlpenme, pero todo fue parte del lanzamiento de ‘Fútbol Star’. Quisimos hacer la misma temática que hicieron en ‘Space Jam’, la película de Lebron James con los Looney Tunes, que ahí le secuestraban al hijo y ahí él tenía que armar un partido, pues el hijo mío es 'Scooby'. No se tomen nada personal, simplemente fue una estrategia", agregó el joven.

Pese a la aclaración de La Liendra, sus seguidores se mostraron muy molestos. "Qué insensible usar a quien dice que es su hijo para llamar la atención", "Ay, Dios. Uno acá todo preocupado por el perrito y con lo que sale", "Ojalá se le pierda el perrito de verdad", "No pega un video de secuestro de un perro con un partido de fútbol" y "Mal hecho, viejito. Con eso no se juega" fueron algunas opiniones.



¿Quién es La Liendra?

Mauricio Gómez es un influencer, comediante y youtuber colombiano nacido en Medellín. Se hizo famoso por sus videos cómicos en Instagram y por sus colaboraciones con otros influencers como La Segura y Mario Ruiz.

En su contenido, La Liendra suele mostrar situaciones cotidianas de manera humorística y exagerada, lo que le ha permitido ganar una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Actualmente, cuenta con más de 6.3 millones de seguidores en Instagram.