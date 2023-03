La Liendra cumplió su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo: “Volví a ser niño”

El influencer y creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, La Liendra, cumplió su sueño de conocer al futbolista Cristiano Ronaldo, quien es su ídolo. El apretón de manos quedó captado en video.

“Fue un placer @cristiano, gracias por volverme hacer niño y por todo 🙏🏻 el comandante”, escribió La Liendra en su publicación.

La Liendra fue a ver jugar a Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo Al-Nassr, que pertenece a la liga de la primera división de Arabia Saudita, al cual llegó luego de dejar el Manchester United en medio de una fuerte polémica.

El futbolista marcó un gol en el encuentro, lo que fue para La Liendra un momento de éxtasis.

“Gol del bicho y de tiro libre. Valió cada puto kilómetro que viajé. @cristiano nunca decepciona 🙏🏻⚽️❤️”, escribió

La reacción del influencer al conocer a su ídolo se ha hecho viral, pues su mirada reflejó la ilusión que representó para el ese momento.

Luego del apretón de manos vino la foto y Cristiano le pedía a La Liendra que mirara la cámara, pues él solo quería hablarle.

“Qué video tan hermoso. Pero no puedo evitar preguntarme usted, ¿qué tanto le decía y en que idioma?”, comentó Daiky Gamboa, amigo de La Liendra.

Por su parte, Dani Duke, novia del i nfluencer, escribió:“Novio tienes la mente más poderosa del planeta tierra. Logras cada cosa que quieres ❤️ mereces lo mejor del mundo porque eres un ser humano increíble ✨ qué lindo que todos veamos a través vez de ti que los sueños si se cumplen. Con constancia y perseverancia todo se logra. Qué orgullosa me siento de ti”.

A través de sus historias, La Liendra manifestó: “Aún no lo supero, me dan ganas de llorar cada vez que lo veo”.

¿Cuánto gastó La Liendra en el Mundial de Qatar?

El creador de contenido fue uno de los colombianos que viajó a Qatar para disfrutar del Mundial, que se realizó en diciembre de 2022.

En redes documentó todo su viaje y a su regreso no faltó el interrogante de cuánto le había costado la travesía al otro lado del mundo, a lo que el influencer contestó: “Yo duré un total de 15 en Qatar, en la ciudad de Doha, me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y dos de Messi, o sea un total de cinco, todo eso me costó un total de 20 mil dólares”.

Es decir, una cifra aproximada a los 100 millones de pesos.