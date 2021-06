La Liendra, de pelea en Dubái: casi se va a los golpes en un centro para esquiar

El creador de contenido e influencer quindiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra , está celebrando por todo lo alto su cumpleaños número 21 con un viaje a Emiratos Árabes Unidos, que le regaló su novia, la también influencer Dani Duke.

Ha documentado todo su viaje con videos en sus redes sociales y recientemente dijo que estuvo a punto de llegar a los golpes con cuatro jóvenes árabes, que según el influencer, se estaban burlando de él cuando estaba haciendo la fila en un centro de esquí en Dubái.

A través de historias de Instagram, La Liendra publicó algunos videos de la confrontación y en uno de los clips se puede ver a uno de los jóvenes discutiendo con él airadamente.

En en un texto del video, el colombiano escribió: “Casi me pongo a pelear con cuatro árabes. ¿Alguien me puede decir qué me estaban diciendo?”.

De acuerdo con La Liendra, él y su pareja estaban haciendo la fila para poder esquiar cuando las cuatro personas los miraron de arriba a abajo y se rieron.

“No pasó nada, nos quedamos callados, pero ya empezaron a burlarse de nosotros y a desafiarme”, señaló el creador de contenido en un video. Posteriormente fue a reclamarles a los jóvenes por las burlas, pero “me alzaron los hombros y más se reían”, manifestó.

Ante el gesto, el influencer y su novia decidieron pasarse al frente de ellos en la fila, pero los jóvenes no los dejaron.

“Yo tenía tanta rabia que los estrujé y quedamos delante de ellos y los miré de frente y dije ‘¿What?’. Ya cuando me vieron bravo les dio por llamar al guardia y poner la queja”, agregó La Liendra.

Pese al momento de tensión, el hecho no pasó a mayores, pero para el influencer “sí fue maluco porque estábamos quietos”.