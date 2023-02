La Liendra desató burlas por su disfraz para el Carnaval de Barranquilla

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, La Liendra mostró el disfraz que le enviaron para el Carnaval en Barranquilla. Al parecer, el traje no estaba hecho para él, pues se trata de un vestuario para dama.



"😃 Me invitaron al Carnaval de Barranquilla 🥳, dije que sí 🎊🎉, me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario 🤔 y les dije algo fresco, tropical, muy carnavalesco 😀. Me mandaron esto 😒", escribió La Liendra.

El joven compartió varias imágenes usando el traje amarillo y un video que, al parecer, fue grabado por su novia, Dani Duke, quien no aguanta la risa al ver a su pareja vestida de tal forma.

"Nada por delante, nada por atrás", "ni haciendo zoom se le ve algo 😂😂😂", "el mosquito 🦟 del dengue 😂" y "las lombrices de mi estómago teniendo un hijo con las mariposas que sentía cuando estaba enamorado de ti 😂😂😂😂" fueron algunas reacciones a la publicación de La Liendra.

Pillan a Carolina Cruz besándose con misterioso hombre en una discoteca

En otras noticias de entretenimiento, el nombre de Carolina Cruz volvió a sonar en las redes sociales, esta vez tras ser captada bailando románticamente y dándose un beso con un misterioso hombre en una discoteca de Bogotá. La expareja de Lincoln Palomeque protagonizó el video filmado por El fisgón de La Red , programa de Caracol Televisión.

"En una de las discotecas más concurridas y de moda en Bogotá, donde se encuentra nuestra presentadora, amiga, vecina, Carolina Cruz, divina, regia, feliz, bailando bien acompañada en la zona VIP", señalaron los presentadores de La Red.

Aunque las imágenes se ven muy oscuras, El fisgón hizo un zoom sobre Carolina Cruz, a quien se le ve bailando y besando a dicho galán.



Carlos Vargas, Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo se mostraron muy felices con las imágenes, pues afirmaron que la modelo tiene derecho a darse una nueva oportunidad en el amor.

"Me siento muy feliz por Caro. Es una mujer supremamente trabajadora, amorosa, excelente madre, amiga, hija. Así que te lo mereces, sobre todo porque solo en pareja vale la pena vivir", puntualizaron.

