La Liendra en Dubái: el envidiable viaje que le regaló Dani Duke, su “mona hermosa”

La Liendra se fue de vacaciones a Dubái gracias a un regalo de su pareja Dani Duke. Ambos influenciadores llegaron el pasado fin de semana a la excéntrica ciudad árabe.

“La mona hermosa me dio eso de regalo, dios me la bendiga... Siempre hermosa conmigo, me hace sentir muy especial”, dijo La Liendra en un video en el que Dani Duke la da la sorpresa del viaje.

El Liendra ha estado documentando su experiencia y mostrado varios de las excentricidades que se pueden apreciar en Dubái.

Lujosos vehículos recorriendo las calles y tiendas donde venden hasta vestidos de oro son algunos de las situaciones que el influenciador ha compartido con sus casi seis millones de seguidores en Instagram.

La Liendra ha asegurado que está preparando varios videoblogs para mostrarles a sus fanáticos detalles de su viaje a los Emiratos Árabes Unidos.