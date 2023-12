La Liendra gastó más de $200 millones en un día: No fue "en una propiedad ni en tenis, ni un carro"

"Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos", fue el saludo con el que inició el día La Liendra en sus redes sociales. El creador de contenido procedió a explicar la situación.



Aunque para muchos la manera en la que La Liendra presumió a sus seguidores sus gastos fue una falta de respeto, el famoso influenciador explicó por qué gastó esa gran cantidad de dinero en un solo día.

"Puedo, quiero y no me da miedo tener una empresa en Colombia", dijo.

Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, señaló que quería explicar a los internautas por qué una persona como él puede gastar tanto dinero en un solo día. Descartando de entrada que el dinero lo haya invertido en algún capricho, regalo o lujo personal.

"Esa plata no me la gasté en una propiedad ni en unos tenis, ni en un carro, sino que eso es lo que normalmente tengo que pagar como un empresario", apuntó el reconocido influenciador.



Cabe mencionar que La Liendra tiene su propia empresa de marketing digital, la cual le genera ingresos y responsabilidades fiscales. Lali S. A. es el nombre del emprendimiento registrado en Medellín y que se dedica a la publicidad y difusión de marca a través de las distintas plataformas digitales.

"Hoy quiero desmenuzar esa cantidad y quiero compartir con ustedes en qué y por qué tengo que pagar tanta plata. Ni siquiera sé si pueda hacer esto, si los contadores o los abogados me van a regañar, pero prepárense, chismecito empresarial", aseguró el creador de contenido.

Procedió a detallar a sus seguidores cada parte de esos 217 millones de pesos que tuvo que gastar en un solo día, demostrando que la mayoría se fue en impuestos.



Señaló que 40 millones de pesos corresponden a la nómina de sus empleados y otros 56 fueron destinados al pago del IVA. La Liendra señaló que "pagar esos 56 millones de pesos en IVA y pagar esos 25 millones en retención a la fuente no me duele tanto porque al final eso se va para el país. ¿Qué hacen con esa plata? Yo no sé, pero yo como empresario en Colombia estoy cumpliendo con mi parte que es generar empleo y pagar mis impuestos".

En los comentarios del video compartido en redes hay diferentes opiniones. "Mor, ¿quién le preguntó?", "Yo francamente no veo la necesidad de publicar eso", "A mi si me gusta que nos cuente y lo felicito por sus logros", "Vea pues, rendición de cuentas de fin de año", comentaron algunos internautas.