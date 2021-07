La Liendra se refiere a señalamientos de lavado de dinero tras comprarse un penthouse

La Liendra , entre lágrimas, compartió a sus seguidores la noticia de que tras ocho meses de haberse mudado a Medellín pudo comprar el apartamento de sus sueños: un penthouse en El Poblado.

El influencer aseguró que cuando arribó a la capital antioqueña estaba sin dinero, porque lo que tenía lo había invertido en una finca para su familia.

Vea, además: Contundente respuesta de Dani Duke a seguidor que dijo que Luisa Castro “es más bonita”

En ese momento, Mauricio Gómez adquirió otro apartamento, pero siempre tuvo en mente conseguir el que tanto quería y había visto, pero se salía de su presupuesto.

La Liendra manifestó que ahorró cada peso para poder hacer su sueño realidad.

Sin embargo, no dejaron de lloverle críticas y duros señalamientos sobre sus finanzas, incluso de lavado de dinero, a lo que él no dudó en responder: “Definitivamente todo lo del pobre es robado, dizque La Liendra se compra apartamento lavando plata. Si yo lavara plata, no podría comprarme el apartamento porque no reciben billetes mojados”, bromeó el generador de contenido.

Publicidad

Gómez aseguró que todo lo que ha conseguido es legal y tiene plena tranquilidad.

“Si a mí me cae la Dian en estos momentos gracias a Dios tengo todo legal y por eso muestro lo que compro, porque lo compro legal sin hacerle daño a nadie”, manifestó.

También expresó cuál es su visión de las redes sociales y cómo ha hecho tanto dinero.

“¿Saben yo porque hago dinero con las redes? Porque para mi Instagram no es una red social es una empresa, detrás de mí hay muchos empleados, yo genero empleo, yo pago un sueldo”, expresó.