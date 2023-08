La Liendra habló sobre su pelea con Nicolás Arrieta: "Él llegó superdrogado, una gaminería"

La pelea entre La Liendra y Nicolás Arrieta sigue siendo tema de conversación en redes sociales. La situación tuvo lugar mientras los dos creadores de contenido grababan una pieza promocional para un enfrentamiento que tendrán el próximo 1 de septiembre.



En un video se observa a los dos creadores de contenido sin camiseta y en un escenario con varias personas. Todo parecía normal hasta que Nicolás Arrieta golpeó en la cara a La Liendra con una cartilla mientras le lanzaba unos cuantos insultos.

"Se lo regalo a este hijue***, por estafador y analfabeta", se escucha decir a Arrieta después de haber golpeado al quindiano. La Liendra de inmediato respondió aún más agresivo, pues le propinó dos cachetadas a su contrincante.

Sobre el momento incómodo que los jóvenes protagonizaron, La Liendra se disculpó con todas las personas que vieron la pelea y aseguró que Nicolás Arrieta llegó al lugar "superdrogado".

"Que pena, disculpen por el show que hicimos ayer, parce, puede ser mi evento, pero lo de ayer fue una gaminería completa, no había necesidad de tocarnos, qué pena con las marcas. Arrieta nunca aporta nada, nunca aparece y ayer no más tenía que ir en sano juicio y llegó supersoplado, superdrogado. Lo de ayer no me representa para nada, no estoy feliz con eso, nos falta mucha cultura a la hora de hacer eventos y la verdad no sabía con quién estaba peleando", reclamó el quindiano.

La Liendra, además de decir en varias oportunidades que Nicolás Arrieta habría abusado de sustancias psicoactivas, sugirió que la actitud del joven fue motivada por organizadores del evento, pues uno de los encargados de la seguridad le entregó la cartilla con la que él fue golpeado.



"En otro país, en otro lugar, llega un boxeador drogado al cara a cara, automáticamente se cancela la pelea. No, acá la gente celebra... yo finalmente voy a pelear, pero me parece que él no está profesional, que no se tomó las cosas en serio y su cuerpo no está bien, pero si para ustedes eso es normal, pues hágale", agregó el creador de contenido.

Publicidad

¿Qué dijo Nicolás Arrieta?

Por su parte, Nicolás Arrieta admitió públicamente sus adicciones, pero que se encuentra trabajando para salir de estas. Sin embargo, asegura que a dicho evento no llegó “supersoplado” como lo dijo La Liendra.

Para muchos, todo este espectáculo no es más que una estrategia de marketing con la que ambos creadores de contenido buscan sacar ventajas económicas.