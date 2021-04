La Liendra hace un recuento de los carros que ha tenido y muestra su última camioneta

Tener un carro de lujo es una aspiración que pocos logran alcanzar, pero influenciadores como Mauricio Gómez, La Liendra, en los últimos años ha podido darse el gusto de cambiar de vehículo en al menos cuatro oportunidades.

Recientemente en sus redes sociales compartió cuáles son los carros que ha tenido, desde el primero que compró hasta la más reciente camioneta en la que se moviliza por Medellín , donde se mudó hace cerca de un año.

“Mi primer carro lo compré hace tres años y fue un Hyundai i25, me costó $27 millones; ese carro me duró como cuatro meses y luego lo cambié por un Ford Fusion, ese me costó $49 millones, ese carro me encantaba. Tuvimos un accidente, se dañó, lo cambié por una camioneta TXL 2011”, detalló.

Según Gómez, esa camioneta le costó unos $110 millones y fue en la que protagonizó un accidente con un motociclista. Por lo que luego de ese hecho la vendió y así llegó a comprar la que tiene ahora, una Toyota 4Runner 2020 con un valor en el mercado de unos $190 millones.

El influencer, aunque recibió críticas como es usual, dijo que no quería pasar de presumido o agrandado, sino motivar a sus seguidores.

Recientemente, Epa Colombia también dio de que hablar porque compró un costoso convertible.