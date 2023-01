La Liendra hizo pataleta tras conocer el nuevo equipo en el que jugará Cristiano Ronaldo

El pasado viernes, 30 de diciembre de 2022, se reveló que el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo hará parte del equipo saudí Al Nassr. La noticia generó reacciones entre sus seguidores, uno de ellos fue La Liendra , quien a través de un video compartió su reacción sobre la decisión de su ídolo.

En su cuenta de Instagram, el creador de contenido colombiano se mostró atónito y no tardó en expresarse.

“Tengo a todo mundo diciéndome que Cristiano se fue para el equipo árabe. No, no, no. Que alguien me diga que esto es mentira”, señaló.

Tal como se observa en el video, La Liendra se sentó en el piso y continuó lamentándose.

“¿No sé qué te está pasando? Sé que estás viviendo algo muy difícil, pero podías dar más”, agregó.

En historias posteriores y con algo más de calma, Mauricio Gómez explicó las razones por las que el jugador habría tomado su decisión. Además, recalcó que, pese a no estar de acuerdo, seguirá apoyando al deportista.

“Lo que estoy sintiendo es demasiado fuerte, es ver al 'Bicho' en sus últimos momentos, que tal vez ya no esté en su mejor momento. Todo tiene su fin, será apoyarlo y nada más”, concluyó.