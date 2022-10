La Liendra presumió sus costosos tenis y le llovieron críticas: "Parecen transmilenios"

Mauricio Gómez, influencer mejor conocido como La Liendra, presumió a sus seguidores que compró unos tenis de color negro que le gustaron mucho. El novio de Dani Duke dejó boquiabierto a más de uno cuando reveló que pagó $1.200 dólares (más de 5 millones de pesos colombianos) por este nuevo 'gustico'.



"Ya me empezaron a criticar los zapatos, que parecen unos 'transmilenios', que parecen una plancha a vapor. A mí me encantan, tienen como un diseño futurista, la pregunta es si ustedes se los comprarían, les digo el precio solo porque estoy haciendo la encuesta. Me costaron $1.200 dólares", dijo La Liendra.

Por supuesto, la publicación del joven desató una ola de comentarios. Algunos aplaudieron el gusto del quindiano, pero otros criticaron la costosa suma de los zapatos.

"Yo los amo ❤️❤️❤️ yo los tengo. Me encantan, son únicos 👏👏👏👏👏", "Él solo quería que supieran cuánto le costó. De resto le importa huevo", "La plata no compra estilo 😂" y "Le quedan bien, la gente sí sufre 😒😒", fueron algunas reacciones.