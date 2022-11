La Liendra reacciona a la supuesta relación amorosa de su exnovia Luisa Castro: “Yo los presenté”

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, ha sido blanco de críticas en la web tras manifestarse sobre la presunta relación que mantiene su expareja Luisa Castro con el cantante de música urbana Reykon.

Cuando realizaba un directo por la plataforma de Twitch, el influenciador quindiano fue abordado por sus seguidores mientras opinaba sobre otras figuras públicas y personas del medio.

Fue entonces cuando La Liendra emitió su opinión sobre, como él menciona, la “persona con la que alguna vez tuvo una relación”.

“Yo me pillé un chisme de que Reykon está saliendo con esta otra persona que tuvo una relación conmigo, a mí no me importa, porque de verdad no me importa”, precisó.

Además de esto, La Liendra reveló que él fue el responsable de presentar a la supuesta nueva pareja. Sin embargo, les deseó los mejores éxitos en la relación.

“Pero es ahí donde dice uno: ‘Sí, yo fui el que los presenté, sospechoso’. Pero les deseo que sean felices, porque de eso se trata la vida, de superar y avanzar”, concluyó.

Rápidamente sus palabras se difundieron en la web, ocasionando que miles de usuarios se pronunciaran al respecto.

“Qué tal si le importara”, “muy inapropiado el comentario”, “se nota que no la ha superado”, fueron algunas de las reacciones.