La Liendra responde si lo investigan por lavado de dinero: “no me gusta recibir plata maluca”

Nuevamente, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se refirió en sus redes sociales a los señalamientos que le hacen sobre supuesto lavado de dinero.

Sus compras, propiedades y estilo de vida han generado suspicacias, y en varias oportunidades ha tenido que salir a aclarar los rumores.

En esta ocasión le preguntaron si era verdad que lo estaban investigando por lavado de dinero, a lo que La Liendra respondió:

“Eso es falso, yo no lavo ni siquiera mi ropa. Si algo tengo en mi vida es que no me gusta recibir plata maluca o plata mala, me gusta la plata buena que no le haga daño a nadie y yo pago mis impuestos, pago muchos, pero los pago toditos”.