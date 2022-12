La Liendra revela cuánto fue lo que gastó en el Mundial de Qatar

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, fue uno de los colombianos que viajó a Qatar para disfrutar del Mundial 2022.

En redes documentó todo su viaje y a su regreso no faltó el interrogante de cuánto le había costado la travesía al otro lado del mundo, a lo que el influencer contestó: “Yo duré un total de 15 en Qatar, en la ciudad de Doha, me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y dos de Messi, o sea un total de cinco, todo eso me costó un total de 20 mil dólares”.

Es decir, una cifra aproximada a los 100 millones de pesos.

La Liendra aseguró que gastó todo ese dinero teniendo en cuenta lo caro que está el dólar porque “un real qatarí equivale a 1.300 pesos” y dijo que Qatar no es un país realmente costoso.