La Liendra revela el motivo por el cual le cerraron su cuenta de Instagram

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, contó en las últimas horas que le fue suspendida su cuenta de Instagram.

El influencer se mostró bastante afectado por esta decisión. Hasta hace poco no entendía los motivos o razones de la red social, propiedad de Facebook, para inhabilitar su cuenta.

Sin embargo, la mañana de este sábado desde un perfil alterno, creado mientras soluciona lo de su cuenta principal, reveló las razones, según él, del cierre de la cuenta.

La Liendra manifestó que sus opiniones sobre el caso de Epa Colombia, condenada a 63 meses de cárce l, sería la razón de los reportes que llevaron a clausurar su perfil.

“El motivo por el que me cerraron mi cuenta de Instagram es por ir en contra de la justicia, porque un día antes de que me cerraran la cuenta yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a Epa Colombia, dando mi opinión de que me parecía que era mucho tiempo el cual le habían dado a ella para la cárcel y que muchas personas que de verdad roban y se roban muchos millones están libres, entonces por eso a ciertas personas no les gustó lo que dije, hicieron un reporte y como que me tumbaron mi cuenta”, dijo el quindiano.

La Liendra, quien ha sido tendencia en varias oportunidades por sus polémicas posturas, fue también señalado de burlarse de la situación de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aunque él manifiesta lo contrario.

“Les quiero decir que si ven chismes de que le borraron la cuenta a La Liendra porque se burló de yo no sé quién, le borraron la cuenta porque lavaba dinero, aclaren las cosas y no compartan eso”, señaló.

El influencer indicó que este mismo sábado tendría respuesta de lo que pasará con su cuenta.