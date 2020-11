La Liendra reveló que no se ha graduado del colegio y contó por qué

A través de sus historias de Instagram, Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra , confesó por qué no se ha graduado del colegio.

El influencer detalló que abandonó el último año escolar por dificultades económicas:

“Quedé en grado once, ya me iba a graduar, pero mi mamá pasó por un mal momento de plata así que me tuve que salir de estudiar para trabajar, luego me salí de trabajar a hacer videos. Aquí estamos y el otro año me gradúo”.

Ahora, el sueño del joven es terminar el colegio y estudiar un pregrado, meta que espera cumplir a largo plazo, pues ahora su prioridad es generar contenidos en redes sociales.

“Siempre desde chiquito dije que quería estudiar Ingeniería de Sistemas, pero no sabía qué era. Ahorita mismo quiero trabajar cinco años muy duro y cuando pare de hacer todo esto Filosofía o Psicología”, contó.

La Liendra también sostuvo que no cree que su labor como generador de contenido termine porque las redes sociales, dijo, “son el futuro”.