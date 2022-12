La Liendra reveló si tiene planeado casarse con Dani Duke: ¿boda a la vista?

La relación que mantienen los creadores de contenido La Liendra y Dani Duke nuevamente ha dado de qué hablar en las redes sociales.

Recientemente, el influenciador se sinceró con sus seguidores por medio de la opción de historias de la red social Instagram. Allí una usuaria le manifestó su duda de si tendría planeado llegar al altar pronto. Ante la incógnita, La Liendra decidió responder.

“¿Uy, casarme? No, la verdad es que yo no tengo casarme en mis planes. Con Daniela ni siquiera he pensado si nos vamos a vivir juntos”, indicó.

Además de esto, Mauricio Gómez agregó el tipo de cualidades que debería tener su relación para llegar al altar.

“La única forma de yo casarme sería llevando 15 años con una persona y que ya tuviera yo 45 años. Casarse es algo muy fuerte, y yo soy muy joven”, concluyó.

Por su parte, Dani Duke compartió en la misma red social que en un periodo cercano espera “formar una familia y vivir tranquila", como también posicionar su marca de maquillaje a nivel nacional como una de las mejores.