La Liendra se aleja de las redes sociales: “Pensé que nunca iba a decir esto, pero me les voy"

En las últimas horas, el creador de contenido quindiano La Liendra manifestó a través de su cuenta de Instagram que se alejará de las redes sociales por un tiempo.

Por medio de un video, Mauricio Gómez compartió con sus seguidores las razones que lo motivaron a tomar esta decisión.

“Liendritas me les voy de las redes sociales, me siento un poco saturado y cansado, porque he trabajado mucho”, expresó el influenciador.

De igual manera, La Liendra indicó que utilizará este tiempo para estar consigo mismo y para ello realizará un viaje solo, con el fin de renovar energías y cambiar de ambiente.

“No me voy del todo, quiero renovar metas y sueños. Hasta ahora ya cumplí mis propósitos, pero quiero marcar objetivos nuevos”, concluyó.