La Liendra se rapó por una apuesta y dice que quedó igualito a Maluma: “Salió bien el chistecito”

La Liendra, reconocido creador de contenido y streamer oriundo de Quindío, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales luego de raparse la cabeza por una apuesta. Según el influenciador, con ese cambio de look quedó igualito a Maluma.



En medio de una transmisión en Twitch, La Liendra manifestó que se raparía la cabeza si Cristiano Ronaldo metía un gol de tiro libre. Como era de esperarse, el portugués anotó y el creador de contenido cumplió con su promesa.

En su cuenta de Instagram, el influenciador documentó todo su cambio de look. Incluso, en una historia publicó una foto suya y al lado una de Maluma, haciendo una comparación de que había quedado igual que el reconocido cantante paisa.

"Me encantó, gracias Cristianito, de nuevo la vuelves a romper en mi vida. Si no es porque marca ese gol, no me corto el pelo. Siento la calvita fresca, me encantó, necesitaba un cambio, me siento melo, renovado, salió bien el chistecito, salí bien librado", comentó en sus redes sociales.