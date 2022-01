La Liendra se salva de inmovilización de su camioneta al saber que podía mostrar licencia virtual

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, compartió con sus seguidores una situación que se le presentó con un agente de tránsito que pretendía movilizarle su camioneta ya que no llevaba sus documentos.

Sin embargo, el influencer hizo énfasis en una nueva norma vigente desde el 4 de enero de este año, según la cual se puede enseñar la licencia de conducción de forma virtual a través del RUNT.

Publicidad

“No me inmovilizaron el carro, pero yo tengo mi cédula virtual y yo ya sé que desde el 4 de enero, si a usted lo para un agente de tránsito y no tiene el SOAT o la licencia ya usted puede entrar en el RUNT y se los puede mostrar virtualmente. Yo le dije a él no tengo la licencia, pero se la puedo mostrar virtual y se puso todo bravo que porque no la tenía y que me iba a inmovilizar el carro”, aseguró La Liendra.

Incluso la discusión empezó a subir de todo, pues se estaba señalando a Gómez de ser grosero, sin embargo, el creador de contenido insistió en que podía mostrar la licencia de forma virtual.

Publicidad

La Liendra manifestó que al final buscó la ley y se la mostró al agente, que finalmente no le inmovilizó su vehículo.