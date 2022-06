La Liendra sobre muerte de su papá: "No me incomoda que lo hayan matado"

El influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra , compartió con sus seguidores cómo falleció su padre. Según el creador de contenido, su progenitor fue asesinado hace más de 20 años mientras se dirigía a una droguería. El joven tenía tan solo tres meses de nacido y estaba enfermo.

Lo que más generó impacto entre los seguidores de La Liendra fue la manera en la que el influenciador quindiano contó la historia, pues no se vio afectado. "Cuando salió… ¡Como un toldillo!... Dejaron al cucho como un colador… Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado", expresó.

El joven continuó diciendo que su padre no fue precisamente alguien ejemplar. "Si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos", mencionó.

Y agregó: "Hasta el sol de hoy hemos salido (adelante) solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso".