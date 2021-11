La Liendra venderá su lujosa camioneta Porsche: “No es el carro que me representa”

La Liendra , el famoso influencer colombiano, habló en Instagram sobre su descontento con la lujosa camioneta marca Porsche que compró hace más o menos un mes.

En las historias se ve al joven dentro del vehículo mientras se graba. “Les quiero contar que tengo un problema grande (…) es un problema de gusto, como ustedes saben hace poquito me compre la ‘mionca’, la ‘Porsche’, no quiero sonar mal agradecido con la vida (…) pero siento que no me gusta, siento que no es el carro que me representa”, expresó La Liendra.

También relató las razones por las que está pensando venderla y cuál sería el carro de sus sueños: “a mí me gustan los carros grandes, mi camioneta de los sueños es la Hummer 2021, pero sale en el 2023”.

Por otra parte, el video del influencer ha sido replicado por otras cuentas donde los usuarios han opinado acerca del “problema” del influenciador.

Algunas opiniones por el problema que presenta la liendra con su camioneta. Instagram @chismes.hoycol

