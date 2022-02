La Liendra y Dani Duke se pronuncian por filtración de video íntimo: “Violentaron mi intimidad”

Mauricio Gómez ‘La Liendra’ y Dani Duke se pronunciaron por separado sobre la filtración de un video íntimo en redes sociales. Mientras La Liendra habló en video, Duke compartió un comunicado en su cuenta de Instagram.

Vea también: Video: modelo causa indignación tras compartir cómo amigos le dan cerveza a un mico

“La verdad estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho y una persona malintencionada, con mucha maldad en su corazón, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacarle el video y filtrarlo en las redes sociales”, explicó la Liendra.

Publicidad

El influencer se mostró molesto lógicamente por esta situación y aseguró que “la persona que hizo eso dejó una prueba muy contundente y le vamos a tirar con todo el peso de la ley”.

“Es algo que ya sucedió y toca afrontarlo. La verdad como novio desearía con el alma no haber grabado eso porque para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa y me duele cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, agregó.

Publicidad

Asimismo, Gómez cuestionó a aquellos influencers que están sacando provecho del escándalo para ganar visibilidad en redes sociales.

Por su parte, Dani Duke manifestó: “Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en varias ocasiones lo mucho que disfruto, así que no veo el por qué les sorprende ver a su pareja en uno de sus momentos íntimos no es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando las acciones legares”.

Publicidad

Finalmente, afirmó que se encuentra “muy bien, con mucha calma y llena de amor”.

Publicidad

La pareja dio por concluido el tema y ya dejó el caso en manos de sus abogados.