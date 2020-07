La Liendra y Luisa Castro ponen fin a los rumores y se pronuncian sobre ruptura de su relación

Ante las preguntas de sus seguidores, el influencer Mauricio Gómez más conocido como La Liendra y Luisa Castro decidieron a través de sus redes sociales ponerles fin a las especulaciones sobre su relación sentimental y confirmaron que terminaron

“Me hace falta esa persona, y si ya no está no es porque sea mala o yo sea malo, simplemente es porque las cosas ya se tenían que acabar, no hay una explicación más y si les voy a aclarar que no hubo infidelidad ni por el lado de ella, ni por el lado mío”, manifestó Gómez.

El influencer aprovechó para contar que como parte de sus nuevos proyectos también se mudará de ciudad al igual que su expareja, pero no quiso revelar cuál es su destino.

Por su parte, Luisa, quien hace pocos días se mudó a Medellín por motivos laborales, también quiso aclarar qué pasó con su noviazgo.

“Les cuento que mi relación llegó a su fin y quiero aclararles que no fue por infidelidad de parte mía, ni de parte de él. Una relación no solo se acaba por una infidelidad sino por muchas otras cosas”, señaló.

Castro expresó que debido a esta situación decidió emprender un nuevo rumbo en su vida, por lo que se mudó a la capital antioqueña.

“Yo sé que ambos estaremos muy bien”, agregó.