La melena de El Pibe lleva el color de la lucha contra el cáncer de seno

05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA.EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA. ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).
Raul Palacios/Raúl Palacios
05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA.EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA. ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).
Raul Palacios/Raúl Palacios
05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA.EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).
Raul Palacios/Raúl Palacios
05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA. EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA.( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).
Raul Palacios/Raúl Palacios
Carlos Valderrama se tinturó el pelo de rosado para participar en la caminata del domingo 8 de septiembre en contra de esta enfermedad.