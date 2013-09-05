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Noticias Caracol  /  Entretenimiento  /  La melena de El Pibe lleva el color de la lucha contra el cáncer de seno

La melena de El Pibe lleva el color de la lucha contra el cáncer de seno

RPA EL PIBE ROSADO (34)
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RPA EL PIBE ROSADO (34)
ÉDGAR PEREA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA (11)
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05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA.EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA. ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).

Raul Palacios/Raúl Palacios

ÉDGAR PEREA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA (11)
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05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA.EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA. ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).

Raul Palacios/Raúl Palacios

UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA
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05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA.EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).

Raul Palacios/Raúl Palacios

UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA
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05 DE SEPTIEMBRE 2013 BARRANQUILLA. UN PERIODISTA Y VARIOS EX JUGADORES DE LA SELECCION COLOMBIA CONDECORADOS POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA. EN LA FOTO CARLOS EL PIBE VALDERRAMA.( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS ENVIADO ESPECIAL).

Raul Palacios/Raúl Palacios

RPA EL PIBE ROSADO (25)
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RPA EL PIBE ROSADO (27)
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RPA EL PIBE ROSADO (14)
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RPA EL PIBE ROSADO (21)
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RPA EL PIBE ROSADO (21)
Actualizado: septiembre 05, 2013 02:41 PM

Carlos Valderrama se tinturó el pelo de rosado para participar en la caminata del domingo 8 de septiembre en contra de esta enfermedad.

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