La millonaria estafa que le hicieron a Yeison Jiménez: "Me pasó de todo"

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más influyentes en Colombia. Aunque ha tenido mucho éxito, también ha sido víctimas de varias estafas. Así lo comentó durante una entrevista para el podcast 'Inversionistas al desnudo'.

"En los primeros diez negocios que hice, cuando empecé a ganar plata, me robaron", confesó el intérprete de 'Aventurero'. Incluso, contó que pagó 150 millones de pesos por un bar que jamás obtuvo.

"Fuimos a una notaría y él me firmó una compraventa de un negocio. Yo dije: 'Compré la mitad de un negociazo'", comentó, agregando que el hombre a quien entregó el dinero no era el verdadero dueño de dicho bar.

Años después, en 2013, Yeison Jiménez decidió invertir en finca raíz. No obstante, tuvo otra mala experiencia. "Para hacer una casa de dos pisos, con un apartamento y dos locales tuve que cambiar cuatro veces de maestro. Me pasó de todo", relató el artista.

Yeison Jiménez continuó diciendo que poco a poco aprendió a ser mucho más precavido. Sin embargo, también perdió $4.800 millones de pesos durante la pandemia del COVID-19.

"Nos pusieron tan bien tendida la red que no solamente caí yo, sino también otras cinco personas que había debajo de mí", señaló.

Y agregó: "Yo no hice el negocio. La persona de mi extrema confianza se deja embaucar y fue un negocio que en 15 días se perdieron $4.800 millones de pesos en efectivo en octubre del año 2020. A mí no me llegaron personas armadas en seis camionetas con no sé cuántos revólveres. A mí me llegaron un viejito, de 60 años, y un señor, de 45 años. Y detrás de ellos había 9 personas de una red de estafa de este país muy grande".

Actualmente, Yeison Jiménez cuenta con nueve empresas, dos de ellas dedicadas a la música. El cantante asegura que ha aprendido de todos esos errores para mantenerse en los negocios.