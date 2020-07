La millonaria suma de dinero que Jessi Uribe destina mensualmente para sus hijos

View this post on Instagram

¡30 millones! 💸 Jessi Uribe se cansó de los malos comentarios y reveló cuánto es la cuota alimentaria que le pasa cada mes a su exesposa, Sandra Barrios, por sus cuatro hijos 🤯 . . . #jessiuribe #sandrabarrios #hijosdejessiuribe #colombia #medellin #bucaramanga #jessiuribe3 #jessiuribefans #rechismesjessiuribe