'La Mona Guisa' que ha conquistado en Instagram con su "ximpatía" y originalidad

Fotos: cortesía @lamonaguisa

Cuando Alejandra Ángel prestó su voz en una emisora para darle vida a 'la Mona Guisa', una mujer "ximpática" cuyo sueño es hallar el príncipe azul, jamás imaginó el alcance que tendría su personaje. Hace cuatro meses, las redes sociales la tentaron y ahora cuenta con más de 88 mil seguidores en Instagram.

"Conocí a una productora de la ciudad que se llama Cine Escape, me cité con su director y él me dijo que le interesaba hacerle la imagen al personaje. Ahí decidimos empezar hacer todo esto de los videos", narra la comunicadora y locutora caleña de 26 años.

Publicidad

Alejandra expresa que está gratamente impresionada con la buena acogida que ha tenido esta particular mona y asegura que personas de diferentes partes visitan la cuenta."Es muy chistoso, porque hay árabes que mandan fotos con tigres o elefantes, pensando que el personaje es real y la quieren conquistar".

Señala que 'La Mona Guisa' es una joven rola que llegó a la Sucursal del Cielo para aprender a bailar salsa y a conseguir a un hombre que la valore, quien se define en su red como "golosa y trepadora". Además, tiene dichos raros y piropos toscos.

Publicidad

"El personaje nació de una burla sana a diferentes situaciones que viven las mujeres. Ella es muy colorida y quiere llegar a ser una chica 'finess', de las típicas con 'chocolatina' y los súper glúteos. Intenta entrar al núcleo de las chicas bien de Cali, pero realmente lo guisa no se lo permite", agrega Ángel.

Mientras una 'chica play' se toma una 'selfie' comiendo Salmón, 'La Mona Guisa' retrata orgullosa su calentado. Le gusta dar tips de belleza y consejos para cuidar la figura. Sin embargo, en la búsqueda del hombre perfecto se ha topado con uno que otro patán.

Publicidad

Alejandra Ángel tiene una hija de 5 años, con quien ha compartido escena en un par de videos de 'La Mona Guisa'. Cuenta que vive con su madre y sus hermanos. Afirma que es extrovertida, le gusta cantar, bailar y todo lo relacionado con la actuación. Actualmente, es presentadora de un programa juvenil en un canal local.

"Soy una niña diferente. Tengo una perspectiva de vida diferente, pensamientos a veces un poco locos. La gente que anda conmigo en ocasiones me dice 'Alejandra, vos estás retostada'. Pero realmente esa es como mi esencia", manifiesta.

Publicidad

La joven asegura que no se parece a su personaje ni en el look, ni en la raíz, ni en pelo mono, pero sí se identifica con ella en lo atrevida, alocada y hasta en lo coqueta. "No en lo bandida, porque a veces se pasa".

El objetivo de esta 'instagramer' caleña es dar a conocer a 'La Mona Guisa' a nivel mundial y difundir, a través de ella, un humor diferente. Sostiene que hay que vivir al 100 % y hasta burlarse de las situaciones más incómodas y difíciles por las que se atraviesan.

Publicidad

[[{"fid":"186302","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]