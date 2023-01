“La mujer es la que manda”: Chocquibtown habla de su más reciente canción junto a Becky G

En la tarde de este martes, el tema "Que me baile" superó los tres millones de visualizaciones en YouTube. Un trabajo que muestra la madurez musical y creativa del grupo.

"Que me baile" es sabrosura, una gran fiesta en la que Chocquibtown muestra sus raíces musicales con la cuota internacional de Becky G.

“Muy contentos, porque es mostrar talento, mostrar baile, mostrar arte, aprovechar este video con toda esta historia tan bonita”, dice Goyo.

“El concepto es basado en los reinados de las tribus, si se quiere decir así. Entonces, Goyo es la reina de un combo y Becky G, de otro, entonces al final como que se enfrentan en el tema del baile”, señala Tostao.

“La mujer es la que manda, la mujer es la que tiene el control, la mujer es la que lleva la batuta y, bueno, la mujer en este caso es la que pone a bailar a toda la gente”, anota Tostao.

El video en el que cada integrante del grupo aportó un elemento diferente con esencia de nuestro Pacífico y mucha alegría.

“Ahí yo también aportando mi sazón, siempre que estemos nosotros ahí, siempre va a estar el Pacifico presente”, comenta Slow.

Silvia y Goyo no solo es la reina del combo, sino que también es la diosa colombiana en este video.

“Fue superbonito trabajar en todo el arte, en el vestuario, que es algo que me gusta muchísimo y, por qué no, representar a una reina colombiana de la mejor manera. Espero que se lo gocen, que lo disfruten, que hagan coreografías, que lo compartan”, afirma Goyo.

Energía, cultura y mucho movimiento que son tendencia con tres millones de visualizaciones desde su lanzamiento.