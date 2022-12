La Mujer Maravilla llega a la gran pantalla

Creada en los años 40 y vestida en los colores patrios de Estados Unidos, la Mujer Maravilla fue famosamente interpretada por Lynda Carter en la serie televisiva homónima de los años 70. Pero pese al considerable impacto cultural del personaje, no había sido nunca llevada al cine.

Con la inclusión de la Mujer Maravilla la cinta se aproxima más a ser una reunión completa de la Liga de la Justicia de DC Comics, que también incluye a Flash, Aquaman y otros superhéroes. Warner Bros. no ha anunciado qué otros actores trabajarán en el filme, pero han dicho que reunirá a muchos de los astros de la cinta de Superman de Zac Snyder "Man of Steel" ("El hombre de acero").

Gadot es una ex modelo que compitió en el 2004 en el certamen Miss Universo. Ha actuado en varias películas de la serie "Fast & Furious" ("Rápidos y furiosos"), incluida la sexta entrega, que se estrenó este año.

"Se podría decir que la Mujer Maravilla es uno de los personajes femeninos más poderosos de todos los tiempos y uno de los favoritos de los fans de DC Universe", dijo el director Zac Snyder en un comunicado. "Gal no es sólo una increíble actriz, también tiene ese atributo mágico que la hace perfecta para el papel".

La producción del filme de Batman-Superman, una segunda parte de "Man of Steel", comenzaría a principios del proximo año. El estreno está previsto para julio de 2015.