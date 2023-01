La mujer que creyó en J Balvin y lo convirtió en un artista de talla mundial  

El cantante colombiano que ahora empieza una nueva etapa de su carrera le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento.

Hace pocos días, J Balvin compartió una noticia que representa un importante paso en su futuro musical. El artista firmó un contrato con la compañía SB Projects de Scooter Braun, de la que hacen parte Justin Bieber y Ariana Grande, entre otras figuras del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, durante sus años de ascenso fue Rebeca León, quien creyó en el talento de Balvin y contribuyó a que el paisa se convirtiera en un fenómeno del género urbano.

Por esa razón, el cantante dedicó en sus redes sociales un emotivo mensaje a León, su antigua mánager: “todos en la vida tenemos nuestros procesos y tú me diste más alas para seguir subiendo. Aunque aún sigo siendo muy pequeño para este mundo de grandes, quiero agradecerte públicamente por ser mi aliada en el sueño de ser arista, por ver en mi lo que pocos vieron, por ayudarme a dar pasos firmes y con visión”, escribió J Balvin.



A su vez, ella también dedicó unas palabras al colombiano, de quien se siente muy orgullosa: “hicimos las cosas más sorprendentes juntos y sé que el futuro es muy brillante para los dos. Nunca dejes de creer en ti mismo porque yo nunca lo haré. Sigue brillando bebé", expresó León.

Rebeca León ha sido reconocida por su infalible olfato para lanzar talento latino al estrellato, también está detrás del fenómeno en el que se ha convertido la cantante española Rosalía, con quien J Balvin colaboró en el tema musical 'Con altura', reconocida por la revista Time como una de las mejores canciones del año.

León, quien también dirige la carrera de Juanes en la compañía Lionfish, recordó que fue la persona que le presentó a J Balvin y también quien le mencionó a Rosalía.

"Juanes fue la persona que me presentó a J Balvin. Me insistió en que lo representara porque, según él, iba a cambiar el mundo. Este a su vez vio hace dos años a Rosalía en un show en Madrid ante muy pocas personas y me dijo que había visto a la hija de Björk y Whitney Houston", contó en los diálogos del Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical (MIDEM), evento reseñado por EFE.