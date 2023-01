“La música de ahora, con perdón, es una mierda”: Camilo Sesto, ídolo del género romántico

El artista español también recordó anécdotas que le sucedieron en Colombia en entrevista con el diario El País, de España.

Camilo Blanes Cortés ha trascendido por casi tres generaciones con sus baladas románticas como ‘Vivir de amor’, ‘el amor de mi vida’, ‘jamás’, entre una extensa cantidad de éxitos recopilados en más de 40 producciones discográficas.

El País de España publicó una entrevista que le realizó con motivo de su más reciente trabajo Camilo Sinfónico, el cual contiene nuevas versiones de sus mejores temas.

En dicha conversación, la periodista le preguntó a Sesto ¿Cuál es su visión de la música actual? ¿Y de la forma de escucharla, con listas de reproducción en el móvil? El cantante, compositor, productor e intérprete no dudó en responder: Bueno, ahora ponen una canción y ya no la escuchan más; la música de ahora, con perdón, es una mierda.

A pesar de su declaración a El País envió un mensaje a los jóvenes: si tienen éxito, que lo aprovechen, que eso no pasa todos los días. Sin embargo, cuestionó sobre estas canciones: “A qué hora del día la escuchas para que te levante, te anime o te estimule”.

Camilo Sesto también habló de Colombia recordó que se sintió asediado cuando vino al país. “Había que hacer por contrato unos shows gratuitos en sitios abiertos, la Media Torta lo llamaban, en medio de la montaña, ante miles de personas, podría haber 60.000, y sin salida posible. Me preguntaba: ‘Cuando esto acabe, ¿por dónde salgo yo?…’. Y ya me ves a mí echando a correr calle abajo”.

Tanto le incomodó que decidió cambiar el modelo: “cantaría gratis, pero en un teatro. El Ministerio de Cultura lo aceptó, y así fue”.

También le destacó al diario español que “en Bogotá, Guayaquil o en Nueva York la identificación con el público es total”.