La música del Pacífico se va de conquista al Reino Unido de la mano de esta agrupación caucana

La marimba y los tambores del grupo sonarán con su primera participación en el Festival Glastonbury, que se inicia el próximo miércoles.

De San José de Timbiquí, Cauca, a Glastonbury, Inglaterra, la sabrosura de la agrupación Absalón y Afracopacífico llegará al festival de música al aire libre más grande del mundo.

“Estas músicas que aquí no escuchan tanto, allá las vamos a poner a retumbar a punta de corrinche. Cada día que se acerca el festival, el corazón me palpita mucho”, dice el marimbero Absalón Sinisterra.

Asegura que nunca pensó que él y su grupo llegarían con su música a Inglaterra y, sobre todo, al Festival Galstonbury. Ahora, va a cumplir un sueño.

“Siempre nosotros los músicos de los pueblos, de San José de Timbiquí, tenemos un sueño cuando salimos de allá y es que nuestra música se escuche por todo el mundo”, señala.

Viajarán a Glastunbury luego de ganar en uno de los showcase de "Barcú", una plataforma que promueve el talento de artistas emergentes.

“Éramos la última banda que tocábamos un día lunes a la 1:00 de la mañana, pues yo dije: ‘Vamos a tocar muchachos, pero, eso sí, pongámosle el power’. Cuando nos dimos cuenta que ganamos, ese fue un día maravilloso en el que me di cuenta que lo que hacíamos valía la pena”, cuenta.

Absalón llega con marimba como un regalo especial para el público europeo.

“Hice una marimba exclusiva para el festival, el proceso dura un año, la marimba me tiene que sonrojar, aunque no se vea”, asegura el artista.

Más de 100.000 personas bailarán a ritmo de bunde y currulao con Absalón y Afropacifico, que se presenta el próximo viernes 28 de junio en el Festival Galstonbury.