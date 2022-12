La novia de Mickey cambió su vestido rojo por uno azul

La casa Lanvin atavió al personaje de Disney con un nuevo vestido, color azul Francia y de mangas largas que puede usar en ciertos eventos especiales en la Ciudad Luz.

Lo presentaron en una pasarela en Eurodisney, en las afueras de París, el sábado por la noche.

De su pelo había desaparecido el enorme moño que caracterizaba al personaje desde su creación en 1928. En su lugar, llevaba una tiara roja más pequeña y un largo vestido entallado y cubierto de pedrería.

"Walt Disney diseñó a Minnie. Esta es la primera vez que aparece un diseñador y crea un vestido especialmente para ella", dijo Alber Elbaz, el modisto de Lanvin, después del desfile.

"Fue un gran reto y una responsabilidad. Quería verla brillar... Quería darle una corona roja y un vestido azul (una característica) de Lanvin".

El vestido recibió aplausos de las celebridades en primera fila, entre las cuales se hallaban la actriz Virginie Ledoyen y la modelo Natalia Vodianova.

Pero el look maduro no fue del agrado de todos.

"Sin duda, es más maduro. Parece la madre de la novia", dijo el espectador Matthew Gallagher. "Me gustaba más con pintitas".

