"La palabra que más odio en el mundo es humildad": La Liendra se sinceró con sus seguidores

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra , generó controversia en las redes sociales después de afirmar que odia la palabra "humildad". En un espacio de preguntas y respuestas en Instagram, el influencer explicó las razones por las que le disgusta este término.



"Leyendo a todas las personas que me odian veo que lo que más escriben es que perdí la humildad... y uno se da cuenta de que las personas ni siquiera saben qué es humildad. La palabra que más odio en el mundo es humildad, esa palabra la odio. Las personas no saben qué es tener humildad, creen que porque te compras un carro pierdes la humildad, creen que si vives en un lugar bueno pierdes la humildad", dijo el creador de contenido.

La Liendra mencionó que para él esta palabra significa "tratar a todas las personas por igual y con respeto. No pierde la humildad quien más tenga o quien menos tenga, pierde la humildad quien irrespete a otro".

"Mi forma de ser no ha cambiado (...) La plata no me cambió a mal porque no he matado a nadie, no hago daño y con ella he sacado a mi familia adelante", agregó.



Por otro lado, Mauricio mostró que algunos internautas le han reclamado por el hecho de que él no regala dinero, como suelen hacerlos otros influencers . El novio de Dani Duke aseguró que "no disfruta darlo".

"Verdad que acá en Colombia entre uno más plata regale, más lo quieren a uno. No me interesa ese jueguito, me interesa más dar bonos de mercado, dar cuadernos, invitar a almorzar. Yo daba mucho dinero al principio, pero no, ya entendí que eso no es ayudar", concluyó.