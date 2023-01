La patada de Mike Bahía a Greeicy Rendón durante un momento mágico y que quedó en video

La situación se presentó cuando estaban en el agua, a bordo de una tabla para practicar surf de remo. La reacción de la cantante también quedó en evidencia.

Mike Bahía y Greeicy Rendón, sin duda, conforman una de las parejas más queridas por los colombianos y ambos evidencian, constantemente a través de sus redes sociales, lo maravillosa que es su relación.

El pasado sábado, justo después de La Red en el Canal Caracol, donde ambos fueron entrevistados, la cantante caleña decidió compartir, con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, un curioso video de Mike y ella que salió en el programa.

En la grabación, los artistas se encuentran disfrutando de un momento mágico a bordo de una paddleboard en el agua, pero, de repente, cuando Mike se dispone a acostarse sobre la tabla tras hacer tres movimientos con el remo, él le termina dando una patada en la cara a Greeicy.

Momentos después, la cantante reacciona y le pega un puño a su pareja en la pierna con la que le acababa de golpear.

“Las fotos que no salen en @larevistavea. No saben la patadaaaaaaa que me dio. ¡Jajajaja!”, escribió Greeicy junto al video que publicó en su Instagram y que, en menos de 18 horas, ya sumaba casi de 1.7 millones de reproducciones.

La mención que Greeicy hizo de la Revista Vea es también a propósito de la más reciente edición de la misma donde los dos artista caleños son protagonistas junto con otras cuatro parejas.

La revista cuenta los secretos de estas parejas que se embarcaron en un crucero del amor, el cual recorrió Cartagena y las islas de Curaçao, Bonaire y Aruba.