La 'pelea' entre Juanes y Karen Martínez previo a los Latin Grammy: "Ella no entiende"

Juanes y Karen Martínez son una de las parejas más estables y queridas por la farándula colombiana. A pesar de eso, no están exentos de los problemas y peleas, como lo evidenciaron en sus redes sociales.

En un video previo a la gala de premiación de los Latin Grammy 2023 el cantante paisa y su pareja demostraron la discusión que estaban teniendo por su estadía en Sevilla, España, lugar de los premios.

Aparentemente, Karen Martínez quería pasear por la ciudad, pero Juanes quería hacerle entender que el motivo del viaje no era precisamente por turismo, sino por trabajo.

"Tengo un problema el berraco, Cecilia piensa que yo vengo a pasear en los Grammy y yo no vengo a pasear, yo vengo a trabajar", reclamó en un principio en su video el cantante de Vida cotidiana.

Agregó: "tengo que calentar la voz, tengo que dormir bien para poder cantar, yo no puedo pasear. Pero ella no entiende, ella cree que soy Juan Esteban el que vive en la casa y no, yo soy Juanes hijue%&$&, soy fucking Juanes".

Las palabras de Juanes causaron risas en Karen Martínez, su esposa y madre de sus tres hijos. La modelo señaló que "yo sí entiendo, pero es que yo tampoco soy cualquiera, yo soy Cecilia 'La Chechi', es más, yo soy Karen".

Cabe recordar que el paisa estaba programado como uno de los artistas que se presentaría en vivo en la ceremonia. De hecho, llenó el escenario con su música, especialmente con su canción Gris, de su reciente álbum Vida Cotidiana. Lo más especial de su show es que el artista cantó junto a los artistas nominados en la categoría Mejor artista nuevo para demostrar en el escenario el paso de varias generaciones.

Además, Juanes también hizo parte del espectáculo de Rauw Alejandro interpretando con su guitarra la canción Baby Hello.

El colombiano estaba nominado en la categoría mejor álbum pop/rock con su más reciente trabajo discográfico y ganó, por lo que al subir al escenario dedicó unas especiales palabras a su familia.

"A mi Cecilia adorada, que me enseñaste a amar, a creer en mí, a mis hijos, Dante, Paloma y Luna, que me han dado todo en esta vida; a la música, que de alguna forma es Dios representado, gracias", agregó el artista luciendo camisa blanca y pantalón café en la ceremonia.

"Colombia, esto es para ti, viva Colombia, hijue#$%&", expresó Juanes al final y con gran emoción.