La película colombiana ‘El olvido que seremos’ llega a las salas de cine de España

La película colombiana ‘El olvido que seremos’ se estrenó en Madrid, España . Actrices, actores, políticos, empresarios e influencers acompañaron a su director, Fernando Trueba, y al actor Javier Cámara, quien interpreta a Héctor Abad Gómez.

“Gracias a Caracol Televisión, a Gonzalo Córdoba, a Dago García, porque he podido hacer una película en completa libertad, haciéndola como yo la soñaba”, destacó Trueba.

Publicidad

“Es una película que tiene un diálogo maravilloso. Hemos hecho una película bellísima y llena de corazón”, manifestó Javier Cámara.

El actor y el director se refirieron a la situación que vive Colombia por estos días, pues consideran que es su segunda casa.

“Que se pacifique cuanto antes el país y las calles de Bogotá, que reine la paz y que sea una paz de verdad”, expresó el cineasta.

Publicidad

“Yo quiero mandarle un saludo a la gente de Colombia, todos los actores estamos muy en contacto y me informan mucho de la situación”, dijo Cámara.

El teatro Cine Paz de Madrid estaba a reventar. Con aplausos comenzó el viaje por la vida y obra del médico Héctor Abad Gómez.

Publicidad

Dos horas después, los asistentes no pudieron esconder las emociones que les dejó la película.

“Muy bonita, merece la pena”, “para mí es mas allá del Oscar”, “un diez, es impecable”, “Javier Cámara es impresionante, yo lo adoré toda la película”, “he reído, he llorado, me he emocionado; la he disfrutado mucho”, “me emociona muchísimo el mensaje que quiere transmitir”, fueron algunas de las opiniones de los espectadores.

Esta historia tocó las fibras de los españoles y muy conmovidos ahora quieren que más y más personas conozcan de ‘El olvido que seremos’.

“Es una obra de arte. Estoy emocionada porque es bella, es verdadera; la dirección, el reparto, la iluminación, la música”, resaltó la actriz Miriam Díaz.

Publicidad

“La película es maravillosa, es la vida. En este momento estoy rota, solo quiero llevar a casa y llorar tranquila”, confesó la empresaria Carmen Lombana.

“Me ha parecido una oda a la moderación, al sentido común, a la vida dedicada a lo público, a la lucha contra el extremismo y la radicalidad”, comentó la politóloga Verónica Fumaral.

Publicidad

Desde este miércoles en muchas calles y reconocidas esquinas, de diferentes ciudades españolas, se encuentran imágenes y afiches que invitan a ver la película colombiana que los conquistará.