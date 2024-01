La película Wonka cerró 2023 a la cabeza de la taquilla de cine en norteamérica

La película de fantasía Wonka, sobre el famoso chocolatero del mismo nombre, recuperó el liderato de la taquilla norteamericana en su tercer fin de semana en los cines, según las estimaciones publicadas este domingo al cierre de 2023 por la empresa especializada Exhibitor Relations.



Protagonizada por la estrella Timothée Chalamet, la cinta, que también arrancó con fuerza en el extranjero, recaudó casi 24 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá desde el viernes y se espera que obtenga 31,8 millones incluyendo el festivo del lunes, de acuerdo con las proyecciones.

En este largometraje de los estudios Warner Bros., Chalamet interpreta al exuberante Willy Wonka, personaje original de la novela de Roald Dahl "Charlie y la fábrica de chocolate", cuando comienza su carrera como chocolatero.

Rodeado por Hugh Grant, como el sorprendente Oompa Loompa, y Rowan Atkinson, el actor francoestadounidense de 28 años sigue brillantemente las interpretaciones de Gene Wilder y Johnny Depp.

El filme ya ha facturado más de 142 millones de dólares desde su estreno en Estados Unidos y Canadá, y 244 millones en todo el mundo.



En el segundo puesto del podio del fin de semana se situó Aquaman y el Reino Perdido, otro largometraje de Warner Bros, con 19,5 millones de dólares.



Le siguió la película de animación ¡Patos!, una epopeya cómica sobre una familia de esas aves, los Mallards, que parten hacia Jamaica y que ya recaudó 17,2 millones de dólares en tres días.

El color púrpura, un musical sobre tres mujeres negras en los Estados Unidos después de la esclavitud, fue cuarta en su primer fin de semana.

Esta película de Warner Bros., protagonizada por Fantasia Barrino, Taraji P. Henson y Danielle Brooks y adaptada de la novela homónima de Alice Walker, recaudó 13 millones de dólares.

En quinto lugar, la comedia romántica Con todos menos contigo, recaudó 9 millones de dólares.

La lista de los diez filmes más taquilleros la completaron:

6. The Boys in the Boat (8,3 millones de dólares)

7. Garra de hierro (5 millones de dólares)

8. Ferrari (4,1 millones)

9. Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (2,9 millones)

10. El niño y la garza (2,5 millones)