¿La perdonará cuando crezca? El curioso disfraz que le puso Melina Ramírez a su hijo en Halloween

La publicación generó opiniones divididas entre los fanáticos de la modelo.

Melina Ramírez inundó su cuenta de Instagram de pura ternura, tras publicar una foto de ella acompañada de su pequeño hijo, Salvador Carvajal, quien celebró Halloween disfrazado de aguacate.

El registro fue subido a las redes sociales con el particular mensaje: “¿Creen que cuando tenga 18, me perdone por haberlo disfrazado de aguacate?. Es que me encantó”.

Asimismo, se puede evidenciar a la exseñorita Colombia maquillada como una muy bella felina.

Personajes del mundo del espectáculo dejaron sus impresiones en esta fotografía, la cual contaba con más de 373 mil me gusta y cerca de 2 mil comentarios al 2 de noviembre del 2019.

Maleja Restrepo comentó: “Hermosos”. Por su parte, Natalia Botero replicó: “Mi favorito, se ve hermoso”.

De igual manera, sus más de tres millones de fanáticos, también se dejaron contagiar de la ternura de los dos. @Meligiraldo31 comentó: “Hermoso, me lo como, divino”.

Con respecto a la pregunta realizada por parte de la modelo, sus seguidores mostraron posturas divididas. @Natyu_Vale dijo: “No, está divino, se va a reír mucho”, por su parte, @Sandra_beltran9 publicó: “Te pedirá que no le muestres esa foto a sus amigos”.

No sabemos si Salvador Carvajal, cuando crezca, se enojará con Melina y con Mateo por haberlo disfrazado de aguacate, pero lo que sí sabemos es que, tanto madre como hijo, disfrutaron como nunca la fiesta de Halloween en familia e inundados de ternura.