La pomposa boda de Dim y Danielle Arciniegas en Llanogrande, Antioquia

El cantante de Piso 21 y la actriz caminaron al altar en compañía de sus familiares, amigos y su hija, Ella.

A través de redes sociales se conocieron algunos detalles de la ceremonia religiosa en la que Dim y Danielle Arciniegas dieron el sí por segunda vez, en Llanogrande, Antioquia.

Publicidad

La pareja que tiene una hija llamada Ella ya había contraído matrimonio por lo civil antes del nacimiento de la pequeña.

Pablo, el Profe y Lorduy, miembros de Piso 21 y Llane, fueron algunos de los tantos invitados que acudieron a compartir la unión de la pareja.

Uno de los momentos más emotivos del evento lo protagonizó Danielle, quien sorprendió a los invitados con una dedicatoria en piano de la canción 'All of me' de John Legend para su esposo.

Otras personalidades que asistieron a la boda fueron la presentadora Carolina Soto, Daniela Ospina, entre otras personalidades del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Publicidad

La pareja que sostiene una relación desde hace varios años tiene una hija llamada Ella.