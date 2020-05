La precuela de ‘Crepúsculo’ ya está escrita y tiene fecha de lanzamiento

La propia escritora de la saga anunció que el 4 de agosto publicará ‘Midnight Sun’. “Esperemos que este libro pueda ser una distracción del mundo real”, dijo.

Stephanie Meyer dio a conocer la noticia este lunes, casi 13 años después del lanzamiento de la primera parte de esta historia de vampiros adolescentes que también se convirtió en un éxito de taquilla.

“Estoy muy emocionada de finalmente, finalmente anunciar el lanzamiento de ‘Midnight Sun’”, dijo la autora en Good Morning America.

“No estaba segura de si era el momento adecuado para publicar este libro, pero algunos de ustedes han esperado por tanto, tanto tiempo, que ya no parecía justo hacerlos esperar más”, agregó.

Este nuevo libro contará la historia de amor entre Edward y Bella a través de los ojos del joven vampiro, que también develará más detalles sobre su pasado.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020