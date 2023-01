La publicación por la que tildan al cantante Alzate de “chicanero”

El artista mostró algunas de sus propiedades en Estados Unidos y le llovieron un sin número de reacciones.

El cantante de música popular Alzate compartió una imagen en la que se ven dos lujosas camionetas y una casa ubicada en un exclusivo sector de Florida.

“Cuando estoy en casa, me mandan a hacer de todo; que saque la basura, que siembre las matas, que recoja el correo, que saque a orinar al perro. Aquí no valgo de nombre es para nada, mejor me voy a barrer, que ya me van es a regañar”, escribió el artista que aparece en la imagen recogiendo el correo.

Sin embargo, muchos cuestionaron la jocosa publicación y tildaron al artista de “chicanero”

“Cómo sufre, agradezca la vida que tiene”, comentó una seguidora.

Pero otros hicieron comentarios más positivos resaltando todo lo que ha conseguido el cantante gracias a su carrera, que tuvo un difícil comienzo.

“Vengo desde muy abajo, una familia muy humilde, he tenido una experiencia increíble con respecto a la calle, en Estados Unidos me tocó vivir en las calles”, reveló el artista en una ocasión.