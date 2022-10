La pulla de Goyo en contra del Festival Estéreo Picnic

Tras revelarse el cartel del Estéreo Picnic 2023 , uno de los espectáculos más esperados por los fanáticos de la música que se vivirá del 23 al 26 de marzo en el campo de golf Briceño 18 en Sopó, Cundinamarca, la artista Goyo, por medio de tres trinos, arremetió contra la selección del festival.



No vamos en ese cartel por que lo locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren. 🫶🏾 — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) October 11, 2022

Aunque en está ocasión el festival cuenta con más de 50 artistas nacionales e internacionales, en los que destaca la bandera de Colombia gracias a Morat, Alci Acosta y Ryan Castro. ChocQuibTown no hará parte de esta nueva edición, pues según el segundo y tercer tweet de la cantante "ni pa´ allá nos asomamos, ya no somos unos culicagaos".

Esta situación generó una gran incógnita en los seguidores, tanto del grupo colombiano como del festival, pues ahora está en duda el por qué Goyo lanzó esta crítica. Algunas de las reacciones fueron: "!uyyyy chisme, chismeeeeeee!", "¿cómo así, es que a los locales no les pagan?", "nos hubiera encantado verlos, pero si no es bajo las condiciones correctas, entonces que no sea"