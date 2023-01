La pulla de J Balvin a quienes no creyeron que sería un exitoso artista

El colombiano ‘se sacó una espinita’ al lanzarles un claro mensaje a los que en sus inicios se mostraron como sus detractores.

El sábado, J Balvin cumplió uno de los sueños que tenía como artista: llevar su ritmo al mercado anglo por medio del Festival de Coachella, uno de los más importantes de Estados Unidos.

La presentación del artista en la tarima principal fue un hit. En pleno concierto el reguetonero dijo: “Nos demoramos 15 años para que llegara el raguetón a Coachella”. En ese momento decenas de colombianos exaltaron en las redes sociales lo que ha sido la carrera del medellinense.

Y este lunes, un poco con la sangre más fría, el cantante recordó a aquellos que no creyeron en él cuando empezaba en el mundo de la música urbana.

“Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. ¡¡Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven!! Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente de los cobardes no se ha escrito nada”, publicó J Balvin.

El ‘post’ ha sido tan contundente que incluso grandes del deporte como Paulo Dybala, jugador del Juventus de Turín y la selección argentina de fútbol, Dennis Rodman, ex estrella de la NBA; y de la farándula como Nicky Jam, le dieron ‘me gusta’.

De Medellín para el mundo: imponente presentación de J Balvin en Coachella