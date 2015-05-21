¿La rapera Iggy Azalea pasó por el quirófano?

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Actualizado: mayo 21, 2015 06:41 AM
La cantante sorprendió no solo por el vestido que eligió para asistir a los premios Billboard sino por su cara pues, dicen, se veía diferente a lo habitual.