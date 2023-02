La razón por la que Aída Victoria Merlano está muy dolida con su madre: “No creo que la perdone”

Aída Victoria Merlano , reconocida por sus publicaciones en redes sociales, en las últimas semanas ha dado de qué hablar por un supuesto video íntimo de ella que supuestamente se había filtrado. En la polémica salió a relucir hasta su mamá, la prófuga excongresista Aída Merlano.

La influenciadora barranquillera fue enfática en decir que ella no es quien aparece en el video de contenido sexual y reveló que su familia se mostró muy consternada por la grabación.

“Yo no me acuerdo de la última vez que estuve tan enojada, siempre me tomo todo con gracia, pero esto no me hace gracia. Necesito sacar esto. Mi familia estaba superalterada, todo el mundo estaba en shock. Hubo mucha gente que pensó que era yo”, expresó en un primer momento Aída Victoria Merlano.

No obstante, hace unos días, la creadora de contenido de 23 años hizo un en vivo a través de sus redes en que se le vio llorando y muy triste hablando que su madre, Aida Merlano, pues, según señaló, esta habría enviado el video íntimo a su familia con la intención de desprestigiarla frente a sus seres queridos.

“Tenía un chat en el que mi tía me había como escrito, diciéndome que yo por qué me había dejado grabar, que yo por qué tal cosa, porque mi tía sí creyó que yo era la del video. Mi tía no creía desde el primer momento que yo era la del video, pero mi mamá le manda el video a mi tía y me quiso voltear a mi tía diciéndole: ‘mira a tu sobrina, que sí es’, y mi tía le decía: ‘nena, no es’”, expresó la influenciadora.

La joven se despachó contra su madre y afirmó que, pese a no tener la mejor relación con ella, normalmente se comunicaban. Advirtió, así mismo, que no cree que la perdone por haber difundido el video sexual.

“Me duele obviamente lo que me hizo y no creo que la perdone, o sea, creyendo que era yo, mandándoselo a mi tía, que cumplió el rol de madre que tú no cumpliste. O sea, y se lo mandas a mi tía, y se lo mandas a mi papá“, finalizó Aída Victoria Merlano.

Vea el en vivo de Aída Victoria Merlano aquí:

