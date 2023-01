La razón por la que Iván Villazón dijo que Ana del Castillo estaba “impedida” para cantar con él

Luego de la presentación, la polémica intérprete se despachó en improperios contra ‘La voz tenor del vallenato’ por no dejarla subir a tarima.

La discusión dividió a los seguidores del vallenato, ya que algunos consideraron que Ana del Castillo debía aceptar la decisión del cantante de no permitirle cantar junto a él, pero otros calificaron de egoísta el acto de Villazón.

La joven intérprete no pudo disimular su molestia y en una publicación en redes sociales arremetió contra el cantante.

Ante las fuertes palabras de Ana, Iván Villazón afirmó ante El Heraldo que no permitió que la cantante lo acompañara en tarima debido a una cirugía que le habían realizado hace poco a la artista.

“Yo creo que eso fue una mala interpretación de Ana (…) Ella estaba como con ocho personas que empezaron a gritar ¡Ana, Ana! Y ahí en ese momento le digo: Estás impedida Ana, pero era por el tema de la cirugía, por cuidarla. Yo sí noté su molestia, pero yo seguí en la tarima, cantándole a mi público que acudió masivamente al encuentro”, expresó ‘La voz tenor del vallenato’.

Sin embargo, en un video del momento de los hechos se le escucha decir que ella estaba “impedida” y que primero debía “resolver su situación sentimental”.

De acuerdo con Ana del Castillo, Villazón se refería a la relación sentimental que ella tuvo con el acordeonero Saúl Lallemand, quien es la fórmula musical de Iván.

“Yo tuve una relación con Saúl Lallemand hace tiempo. Ya no la tengo y yo no tengo porque arreglar ninguna situación sentimental con él. Por esa razón no me montó, porque Saúl no quería que yo subiera (…) Si yo recurrí a palabras soeces se las merece. Me hicieron quedar mal.”, manifestó Ana del Castillo en una entrevista al mismo medio barranquillero.