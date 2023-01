La razón por la que J Balvin y Luis Fonsi se burlaron de Maluma en Instagram

El artista quiso inmortalizar este momento de su gira en Europa, pero despertó graciosos comentarios de sus colegas.

Maluma quien anda de gira por el viejo continente subió un video a su cuenta de Instagram previo al viaje en su avión hacia Marruecos.

Sin embargo, la curiosa actitud del cantante colombiano causó burlas hasta de su compatriota J Balvin y de Luis Fonsi, el artista puertorriqueño que rompió varios récords con el tema 'Despacito'.



"Natural normal cómo si nadie grabara uffffffff", escribió J Balvin en la publicación, comentario que sumó más de 13 mil me gusta y cientos de respuestas.

Mientras que Luis Fonsi comentó: "Así mismo me monté hoy en el UberX esta mañana y me robé el bathrobe del hotel".

El video ha tenido más de dos millones de reproducciones, mientras que Maluma gozó con los comentarios que generó su publicación.