La razón por la que Karol G hizo 'playback' en la inauguración de la Copa América

Pese a las críticas en redes sociales, medios internacionales destacaron la presentación de la colombiana.

Karol G se robó la atención durante la inauguración de la Copa América Brasil 2019, pero no fue precisamente de una forma positiva, pues la cantante hizo playback durante la presentación.

En redes sociales cuestionaron y señalaron a la colombiana, pues faltó coordinación entre ella y la música, situación que se hizo evidente cuando se retiró el micrófono y su voz se seguía escuchando.

Lluvia de críticas en redes sociales a Karol G por su 'playback' en inauguración de la Copa América Lo que muchos no sabían es que Karol tiene una fuerte gripa que le afectó la voz.

A través de sus historias de Instagram, la cantante habló de su padecimiento horas antes de la presentación:

“Hoy canto en la inauguración de la Copa América aquí en Brasil y siento tantas cosas y tengo tantas cosas que hasta gripa me dio de la emoción”, contó la cantante, quien en el video se escucha con la nariz congestionada y la voz afectada.

Pese a que en redes los internautas criticaron fuertemente a la artista, medios brasileños destacaron la presentación y el recorrido de la colombiana.

Globo, por ejempló, resaltó su premio Grammy Latino y sus colaboraciones al lado de Maluma y J Balvin.

Mientras que UOL Esporte, anotó que, aunque fue una breve presentación, mostró una nueva cara de las ceremonias de apertura.